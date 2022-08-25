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Суд Омска наказал местную жительницу за распространение слухов

Главная В России
Красноярск
15:00 25 Августа 2022
общество, суд, слухи
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В суд Омска обратилась местная жительница, которая является председателем совета многоквартирного дома. Женщина рассказала о том, что одна из женщин обвиняет ее в растрате и называть оскорбительными словами в разговоре с другими жильцами. Пострадавшая от слухов решила действовать решительно через суд. 

Суд решил встать на сторону пострадавшей. В суде пришли к выводу, что нарушительница порядка фактически обвинила председателя в совершении преступления, не предоставив никаких доказательств.

Сотрудники правоохранительных органов обязали женщину опровергнуть информацию с помощью объявления на информационных стендах дома.

Однако виновная не спишила с извинениями, и тогда ее решили привлечь к административной отвественности. Женщине пригрозили штрафом в размере 20 тысяч рублем, административным арестом на срок до 10 суток и обязательными работами до 120 часов. Данные меры подействовали и виновная извинилась. 

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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