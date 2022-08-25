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В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

Главная В России
Красноярск
14:05 25 Августа 2022
происшествия, ранение, полиция
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В социальных сетях Кемеровской области появился пост о том, что в многоэтажном доме просит о помощи девушка, у которой ножевое ранение. 

Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали. Также в квартире с пострадавшей находился мужчина. 

Под постом появился комментарий якобы от той самой девушки, которая поблагодарила неравнодушных. Она также рассказал, что на нее напали из-за сопротивление при попытке изнасилования. 

Сейчас сотрудники полиции расследуют случившееся. 

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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