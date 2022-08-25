В Кемеровской области пытались зарезать молодую девушку

В социальных сетях Кемеровской области появился пост о том, что в многоэтажном доме просит о помощи девушка, у которой ножевое ранение.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали. Также в квартире с пострадавшей находился мужчина.

Под постом появился комментарий якобы от той самой девушки, которая поблагодарила неравнодушных. Она также рассказал, что на нее напали из-за сопротивление при попытке изнасилования.

Сейчас сотрудники полиции расследуют случившееся.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов