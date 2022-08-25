В Иркутской области пытаются потушить пожар на оптово-розничной базе

В четверг утром в 5:16 на оптово-розничной базе в Иркутской области произошло возгорание.

Пожарные прибыли на место происшествие, и к их приезду горел второй этаж и часть кровли.

Заместитель начальника Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона, Михаил Антипин, рассказал, что огонь быстро распространялся в помещении из-за сложной конструктивной особенности здания. Пожарные одновременно тушили пожар в двух частях помещения.

Михаил Антипин также отметил, что пострадавших нет.

Спустя 40 минут спасателям пожарной службы удалось локализовать огонь на площади более 200 квадратных метров.

Ликвидация возгорания продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области