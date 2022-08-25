В томских больницах ввели масочный режим

В Томске в медицинских учреждениях ввели ковидные ограничения. С этого дня все посетители и работники должны быть в масках, на входе измеряют температуру, а к больным не пропускают.

Возвращение ограничений связано с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией.

Главный санврач Томской области также распорядился, чтобы больные с ОРВИ принималось отдельно. Также, когда пациент записывается на прием, у него должны узнать если ли у него респираторные симптомы.

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