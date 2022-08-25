Жительницу Иркутской области осудят за нападение на полицейского

В Иркутской области осудят женщину, которая напала на полицейского.

По данным сотрудников правоохранительных органов в дежурную часть полиции позвонила женщина и рассказала о том, что из ее дома пропало имущество. Полицейские выехали к звонившей, как оказалось на месте она была пьяной, а вместе с ней ее сын, который пять раз был осужден за кражу.

По словам правоохранителей они приняли решение задержать молодого человека, чтобы выяснить причастен ли он к пропаже вещей. Однако женщине это не понравилось, и она решила напасть на сотрудника, чтобы помещать задержанию сына.

В итоге в полицию была доставлена вся семья. Женщине грозит пять лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости