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Жительницу Иркутской области осудят за нападение на полицейского

Главная В России
Красноярск
12:35 25 Августа 2022
общество, нападение, полиция
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В Иркутской области осудят женщину, которая напала на полицейского. 

По данным сотрудников правоохранительных органов в дежурную часть полиции позвонила женщина и рассказала о том, что из ее дома пропало имущество. Полицейские выехали к звонившей, как оказалось на месте она была пьяной, а вместе с ней ее сын, который пять раз был осужден за кражу. 

По словам правоохранителей они приняли решение задержать молодого человека, чтобы выяснить причастен ли он к пропаже вещей. Однако женщине это не понравилось, и она решила напасть на сотрудника, чтобы помещать задержанию сына. 

В итоге в полицию была доставлена вся семья. Женщине грозит пять лет тюрьмы. 

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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