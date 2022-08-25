Жители Омска недовольны демонтажом детского комплекса

В Омске жители города жалуются на демонтаж популярного детского комплекса.

Одна из жительница указала на варварские действия сотрудников управления дорожного хозяйства и благоустройства. Женщина также возмутилась информацией о том, что по словам экспертов комплекс был в аварийном состоянии. Как оказалось отремонтировать его невозможно, так как специалистов такого профиля в городе нет, а также нет денег.

Кто-то в комментариях посчитал действия управления верными, так как по их мнению площадка изначально была спроектирована неудачно.

Фото: © vk.com/ostrovtatyshev