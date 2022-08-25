В Иркутске мужчина торговал несуществующими вещами и продуктами

В Иркутске осудят жителя Москвы за мошенничество.

По данным следствия молодой человек продевал несуществующие кофемашины, массажные кресла, батутные городки, а также красную икру и грецкие орехи. Мошеннику удалось оформить 35 сделок о продаже. Аферисту удалось заработать сумму более 4 миллионов рублей.

Найти злоумышленника удалось благодаря иркутскому предпринимателю, который заказал у подозреваемого 200 килограммов ядер кедрового ореха. Пострадавший оплатил покупку, однако товар так и не получил.

В будущем состоится суд. На данный момент подозреваемый вернул пострадавшим ущерб в размере одного миллиона рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко