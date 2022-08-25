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В Бурятии мужчина пытался зарезать своего друга

Главная В России
Красноярск
09:35 25 Августа 2022
суд, нападение, общество
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В одном из городов Бурятии мужчина с ножом напал на своего друга. 

По данным следствия обвиняемый вместе с другом жили в одном доме. Мужчины часто выпивали спиртное, а после ссорились из-за бытовых проблем.

В конце апреля 2022 года мужчины опять выпили и начали ссориться. Хозяин квартиры решил уйти в гости к другу, с собой он захватил нож. Позже приятель пришел к друзьям и решил продолжить прерванную ссору. Он начал выговаривать своему другу, что тот виновен в поломке его мотоцикла. Обвиняемый решил закончить все споры и набросился на друга с ножом. Ему удалось ударить его в живот, однако его вовремя остановили окружающие. 

Пострадавшего госпитализировали, а нападавший пойдет под суд. 

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости

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