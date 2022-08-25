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В одной из квартир Новосибирска запертой оказалась маленькая девочка

Главная В России
Красноярск
08:50 25 Августа 2022
общество, ребенок, полиция
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В начале рабочей неделе в Новосибирске наряд полиции вызвала жительница одного из многоэтажных домов. По ее словам в одной из квартир слышно как плачет ребенок. Спасатели прибыли на место и запасным ключом, который был у соседки, открыли квартиру. Там они обнаружили плачущего ребенка, который был совсем один. 

Сотрудниками полиции удалось установить личность матери. Ими был составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 

​Сейчас девочка с матерью, однако полицейские все еще устанавливают обстоятельства случившегося. 

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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