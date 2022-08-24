В Омске нарушитель активно убегает от ответственности

Сотрудники полиции Омска уже более полугода пытаются заставить мужчину понести ответсвенности за свое деяние. По словам полицейских мужчина пытался украсть из магазина шоколадное яйцо "Киндер сюрприз".

Правоохранители уже назначали штраф нарушителю, затем составляли на него протокол об уклонении от наказания и добавили мужчине 20 часов обязательных работ. В итоге мужчина ничего не сделал и его отправили в СИЗО на трое суток.

Сотрудники УФССП подчеркнули, что арест не освобождает от уплаты штрафа и обязательных работ.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости