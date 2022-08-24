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Житель Иркутской области решил защитить свою жену и попал в тюрьму

Главная В России
Красноярск
18:00 24 Августа 2022
общество, убийство, суд
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Суд Иркутской области вынес приговор в отношении мужчины, который убил своего знакомого.

Сотрудники полиции в ходе расследования выяснили, что в новогоднюю ночь обвиняемый со своей супругой и двумя друзьями выпивали и праздновали. В разгаре праздника один из приятелей начал обвинять женщину в краже его телефона. Супруг решил вступиться. Мужчина взял металлическую трубу и множество раз ударил потерпевшего по голове. Пострадавший скончался в больнице. 

Суд назначил виновному девять лет тюрьмы. 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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