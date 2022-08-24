На дорогах Новосибирска установят новые дорожные камеры

В Новосибирске установят новые дорожные камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения.

Всего власти Новосибирска планируют установить девять систем и выделить на это около 70 млн рублей. Сейчас идет поиск компании, которая возьмется за установку камер.

Отметим, что данные системы отслеживают автомобили, которые двигаются на красный сигнал светофора, превышают скорости, а также нарушение правил, предписанных дорожными знаками и указателями.

Напомним, что ранее такие системы уже установили в Томской области.

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