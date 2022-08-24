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Пенсионерка из Томска вовремя определила мошенников и спасла свои деньги

Главная В России
Красноярск
16:05 24 Августа 2022
общество, пенсионеры, мошенники
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В Томской области сотрудники полиции рассказали о бдительной пенсионерки, которая не попала в руки к мошенникам. 

По словам женщины ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции, и сказал, что ее внучка стала виновницей аварии, в которой серьезно пострадал другой человек. Неизвестный предложил пенсионерке перевести деньги, чтобы замять дело. Чтобы спасти внучку, женщине необходимо было найти 1,5 миллиона рублей. 

Томичка решила сразу не переводить деньги лжеполицейским, а позвонить внучке и все разузнать. Внучка подтвердила, что не попадала в ДТП. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

 

 

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