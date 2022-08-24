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В Бурятии пешеходы избили водителя

Главная В России
Красноярск
14:35 24 Августа 2022
общество, пдд, драка, пешеходы
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В одном из Telegram-каналов Бурятии появилось видео, где на кадрах отчетливо видно, как двое молодых людей напали на водителя. 

Автор поста рассказал, что мужчины переходили дорогу в неположенном месте и в какой-то момент чуть не попали под колеса машины. Водитель автомобиля решил выйти и объяснит пешеходам ПДД. Однако беседа быстро переросла в драку. Пьяные нарушители начали активно избивать мужчину. 

В Telegram-канале также отметили, что в республике часто встречаются конфликты на дорогах. 

Фото: Telegram-канал "Весь Улан-Удэ • Бурятия"
 

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