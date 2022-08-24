В Бурятии пешеходы избили водителя

В одном из Telegram-каналов Бурятии появилось видео, где на кадрах отчетливо видно, как двое молодых людей напали на водителя.

Автор поста рассказал, что мужчины переходили дорогу в неположенном месте и в какой-то момент чуть не попали под колеса машины. Водитель автомобиля решил выйти и объяснит пешеходам ПДД. Однако беседа быстро переросла в драку. Пьяные нарушители начали активно избивать мужчину.

В Telegram-канале также отметили, что в республике часто встречаются конфликты на дорогах.

Фото: Telegram-канал "Весь Улан-Удэ • Бурятия"

