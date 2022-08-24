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Жителям Омской области придется получать права для катания на электросамокатах

Главная В России
Красноярск
13:20 24 Августа 2022
пдд, безопасность, общество
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Сотрудники ГИБДД рассказали, что в ближайшем будущем, если жители города захотят прокатиться на электросамокате им придется для начала сдать экзамен и получить права, разрешающие управлять этим транспортом. 

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Омской области, Наталья Бобылева, рассказала, что сейчас электросамокаты - средства индивидуальной мобильности, так как их мощность в соответствии со спецификацией составляет менее 250 Вт. Также она отметила, что люди, которые передвигаются на этих самокатах являются пешеходами. Однако в скором времени это может изменится. 

Наталья Бобылева также подчеркнула, что при использовании электросамоката необходимо соблюдать ПДД, которые касаются пешеходов.

Фото: © Никита Алексеев

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