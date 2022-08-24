Житель Новосибирска отомстил прохожему за толчок и ударил его ножом

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на прохожего с ножом.

По данным полицейских мужчины на улице случайно столкнулись плечами, из-за чего у них завязался конфликт. Задержанный решил закончить их ссору и ударил потерпевшего ножом в живот. После чего он скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что напавший ранее уже был судим за грабёж.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости