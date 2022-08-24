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Житель Новосибирска отомстил прохожему за толчок и ударил его ножом

Главная В России
Красноярск
12:35 24 Августа 2022
происшествия, нападение, полиция
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В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на прохожего с ножом. 

По данным полицейских мужчины на улице случайно столкнулись плечами, из-за чего у них завязался конфликт. Задержанный решил закончить их ссору и ударил потерпевшего ножом в живот. После чего он скрылся. Пострадавший был госпитализирован. 

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что напавший ранее уже был судим за грабёж.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

 

 

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