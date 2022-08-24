Бухгалтер из Бурятии присвоила себе 2 млн рублей

В одном из районов Бурятии суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере».

По данным следствия женщина, работая бухгалтером, в период с 2020 года по 2021 год изготавливала реестры о зачислении заработной платы на сторонние счета. Нарушительница закона вносила сведения о начислении денежных средств людям, которые не осуществляли трудовую деятельность. Также женщина начисляла себе завышенную заработную плату. Свои махинация виновная проделывала 25 раз.

Злоумышленнице удалось украсть два миллиона рублей.

Суд назначил виновной четыре года лишения свободы и на три лишили её права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и функций представителя власти.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын