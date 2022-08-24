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Житель Томска жестоко отомстил другу за кражу телефона

Главная В России
Красноярск
10:35 24 Августа 2022
происшествия, убийство, суд
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В Томске в суде предстанет молодой мужчина за убийство двух человек. 

По данным следствия в октября прошлого года компания молодых людей распивала алкогольные напитки. Когда один из них ушел домой, другой обнаружил, что его телефон пропал. Он сразу же начал подозревать друга, который ушел.

Рассердившись на него обвиняемый поехал к нему, взяв с собой приятеля. Придя в дом подсудимый около 9 раз нанес удары ножом предполагаемому вору. Чтобы скрыть убийство, он также зарезал другого мужчину, который в тот момент находился в квартире. 

Виновный вместе с приятелем решили избавиться от тел, завернув их в ковер. Также на автомобиле одной из жертв они пытались уехать, однако им это не удалось, и они скрылись с места преступления. 

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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