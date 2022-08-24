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В Омске овчарка напала на таксу и ее хозяйку

Главная В России
Красноярск
10:00 24 Августа 2022
общество, происшествия, животные
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В Омске овчарка напала на таксу и искусала ее. Хозяйке пострадавшей в срочном порядке пришлось ехать в ветеринарную клинику. Оказалась, что такса получила серьезные травмы, и ей необходима дорогостоящая операция. 

Хозяйка потерпевшей решила подать в суд и получить компенсация за принесенный ущерб. 

Женщина, чья собака напала, подтвердила, что ее питомец на прогулке был без намордника. Однако ответчица считала, что извинений за принесенные травмы будет достаточно. 

Суд не согласился с виновной и обязал ее компенсировать затраты на лечение таксы и выплатить компенсацию морального вреда.

Фото: © МИА «Россия сегодня»

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