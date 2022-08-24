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В Новосибирске машина скорой помощи столкнулась с иномаркой и повредила забор

Главная В России
Красноярск
09:15 24 Августа 2022
общество, происшествия, дтп, скорая
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В Новосибирске ночью 23 августа машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Mazda. 

По данным сотрудников ГИБДД в одном из районов Новосибирска на большой скорости столкнулись две машины. Из-за столкновения машина скорой помощи наехала на препятствие и в результате снесла забора. 

Известно, что пострадала только пассажирка автомобиля скорой помощь. На данный момент неизвестно является ли она медицинским работником или пациенткой. 

Сотрудники полиции также выяснили, что все участники ДТП были трезвыми. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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