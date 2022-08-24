В Иркутской области предложили ввести масочный режим в общественных местах

В Иркутской области глава Роспотребнадзора предложил губернатору области ввести масочный режим в общественных местах. Помимо этого Дмитрий Савиных, который является главой ведомства, рассказал, что средства индивидуальной защиты необходимо иметь в медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием, а также среди работников общепита и торговли.

На данный момент предложение носит рекомендательный характер. Однако если эпидемиологическая обстановка в области начнет ухудшаться, то будет введен обязательный масочный режим.

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