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В Иркутской области предложили ввести масочный режим в общественных местах

Главная В России
Красноярск
08:45 24 Августа 2022
общество, заболевание, здоровье
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В Иркутской области глава Роспотребнадзора предложил губернатору области ввести масочный режим в общественных местах. Помимо этого Дмитрий Савиных, который является главой ведомства, рассказал, что средства индивидуальной защиты необходимо иметь в медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием, а также среди работников общепита и торговли. 

На данный момент предложение носит рекомендательный характер. Однако если эпидемиологическая обстановка в области начнет ухудшаться, то будет введен обязательный масочный режим. 

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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