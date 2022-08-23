В омском аэропорту травмировался двухлетний ребенок

В аэропорту Омска двухлетнему ребенку понадобилась помощь медицинских работников.

По данным сотрудников полиции в понедельник днем ребенок вместе с родителями проходил пункт досмотра на входе в здание. Малышу зажало руки между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки.

У ребенка диагностировали ушиб сустава левого предплечье. Однако также известно, что угрозы для здоровья нет.

Правоохранители проверяют все обстоятельства и причины случившегося.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов