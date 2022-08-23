23 августа
Новости России
погода +15 °C
59.9
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В омском аэропорту травмировался двухлетний ребенок

Главная В России
Красноярск
20:30 23 Августа 2022
общество, ребенок, угроза
версия для печати Ico_print

В аэропорту Омска двухлетнему ребенку понадобилась помощь медицинских работников. 

По данным сотрудников полиции в понедельник днем ребенок вместе с родителями проходил пункт досмотра на входе в здание. Малышу зажало руки между транспортерной лентой и роликами рентгенотелевизионной установки. 

У ребенка диагностировали ушиб сустава левого предплечье. Однако также известно, что угрозы для здоровья нет. 

Правоохранители проверяют все обстоятельства и причины случившегося. 

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омске водитель врезался в дорожный знак и погиб

В Омске водитель врезался в дорожный знак и погиб

23 Августа 2022 г.
Мужчина скончался в карете скорой помощи
Новости Красноярска: В Новосибирске в ДТП погибли парень и девушка

В Новосибирске в ДТП погибли парень и девушка

23 Августа 2022 г.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии
Новости Красноярска: В Омске остановка упала на подростка

В Омске остановка упала на подростка

23 Августа 2022 г.
Инцидент произошел из-за сильного порыва ветра
Новости Красноярска: Жительница Иркутской области поплатилась жизнью за беспорядок в квартире

Жительница Иркутской области поплатилась жизнью за беспорядок в квартире

23 Августа 2022 г.
Женщину убил ее сожитель
Новости Красноярска: В Кемеровской области лошади чуть не затоптали автомобиль

В Кемеровской области лошади чуть не затоптали автомобиль

23 Августа 2022 г.
Такое случается не впервые
Новости Красноярска: Житель Бурятии приставал к жене друга и за это получил ножевое ранение

Житель Бурятии приставал к жене друга и за это получил ножевое ранение

23 Августа 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

22 Августа 2022 г.
Об инциденте рассказала пострадавшая в социальных сетях
Новости Красноярска: Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

19 Августа 2022 г.
Его застрелили специалисты Охотнадзора
Новости Красноярска: В новосибирском саду погибла 5-летняя девочка

В новосибирском саду погибла 5-летняя девочка

19 Августа 2022 г.
Девочка разбилась на самокате
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru