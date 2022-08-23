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Житель Бурятии приставал к жене друга и за это получил ножевое ранение

Главная В России
Красноярск
18:00 23 Августа 2022
происшествия, убийство, криминал
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В понедельник в дежурную часть полиции Бурятии обратился врач скорой помощи. По его словам бригада скорой помощи выехала в частный дом, где обнаружила мужчину с ножевым ранением. 

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. В квартире полицейские выяснили, что жертвой стал 44-летний мужчина, на которого напал его друг. 

По словам сотрудников правоохранительных органов компания из двух мужчины и женщины выпивала алкогольные напитки. После хорошего вечера хозяин дома уснул, однако позже он проснулся и увидел, что его друг пристает к его жене. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой один из мужчин напал на другого. Жертвой стал гость супружеской пары.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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