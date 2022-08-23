На дорогах в Томской области установят около 20 дорожных камер

В Томской области появятся новые камеры, отслеживающие нарушения правил дорожного движения. Новую технику установят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022-2023 годах.

Около 20 камер будут фиксировать все нарушения: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике, Игорь Шатурный, рассказал, что сокращение аварийно-опасных участков, дорожно-транспортных происшествий и пострадавших - приоритетная задача проекта.

Ране в 2019-2022 году были установлены 22 камеры видеонаблюдения.

Фото: © РИА Новости