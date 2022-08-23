Житель Омска отдал мошенникам более 4 млн рублей

Житель Омска попал в руки к мошенникам. Потерпевший обратился в полицию с заявлением.

По словам мужчины ему позвонил сотрудник безопасности банка и рассказал, что неизвестные пытаются оформить кредит на потерпевшего. Лжесотрудник рассказал, что пострадавшему необходимо оформить кредит на 1,5 млн рублей. Мужчина доверился звонившему. В итоге он отправил деньги на указанные счета.

Спустя некоторое время ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником полиции. Она решила воспользоваться той же схемой и посоветовала оформить кредит.

В итоге мужчина направил на счета мошенников 4,8 млн рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын