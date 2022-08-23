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Житель Омска отдал мошенникам более 4 млн рублей

Главная В России
Красноярск
15:00 23 Августа 2022
общество, мошенники, деньги, полиция
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Житель Омска попал в руки к мошенникам. Потерпевший обратился в полицию с заявлением. 

По словам мужчины ему позвонил сотрудник безопасности банка и рассказал, что неизвестные пытаются оформить кредит на потерпевшего. Лжесотрудник рассказал, что пострадавшему необходимо оформить кредит на 1,5 млн рублей. Мужчина доверился звонившему. В итоге он отправил деньги на указанные счета. 

Спустя некоторое время ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником полиции. Она решила воспользоваться той же схемой и посоветовала оформить кредит.

В итоге мужчина направил на счета мошенников 4,8 млн рублей.

Сотрудники полиции завели уголовное дело. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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