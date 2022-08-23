В Новосибирской области может вернуться обязательный масочный режем

В Новосибирской области прошло совещание правительства, на котором была затронута тема возвращения масок.
Глава Роспотребнадзора, Александр Щербатов, рассказал, что средства индивидуальной защиты необходимо вернуть из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.
Александр Щербатов также уверен, что количество заболевших резко вырастет с начала учебного года.
Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что власти Новосибирской области не планируют возвращать обязательный масочный режим.
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков