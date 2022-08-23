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В Новосибирской области может вернуться обязательный масочный режем

Главная В России
Красноярск
13:45 23 Августа 2022
общество, заболевание, вирус, защита
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В Новосибирской области прошло совещание правительства, на котором была затронута тема возвращения масок. 

Глава Роспотребнадзора, Александр Щербатов, рассказал, что средства индивидуальной защиты необходимо вернуть из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Александр Щербатов также уверен, что количество заболевших резко вырастет с начала учебного года. 

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что власти Новосибирской области не планируют возвращать обязательный масочный режим. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

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