В Иркутской области два несовершеннолетних мотоциклиста пострадали в ДТП

В первый рабочий день недели в Иркутской области 15-летний мотоциклист попал в аварию с автомобилем Nissan March. Пострадавшего школьника госпитализировали. Родители подростка рассказали, что мальчик взял транспорт у отца без разрешения.

В тот же день спустя пару часов 16-летний подросток в другом районе Иркутской области не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте. По данным сотрудников полиции с ним был пассажир, который также получил травмы и был госпитализирован. Оба парня были без защитных шлемов.

Полицейские отметили, что с начала 2022 года произошло 28 аварий с участием подростков-мотоциклистов.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области