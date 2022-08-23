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В Иркутской области два несовершеннолетних мотоциклиста пострадали в ДТП

Главная В России
Красноярск
12:30 23 Августа 2022
общество, происшествия, дтп, мотоциклы
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В первый рабочий день недели в Иркутской области 15-летний мотоциклист попал в аварию с автомобилем Nissan March. Пострадавшего школьника госпитализировали. Родители подростка рассказали, что мальчик взял транспорт у отца без разрешения. 

В тот же день спустя пару часов 16-летний подросток в другом районе Иркутской области не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте. По данным сотрудников полиции с ним был пассажир, который также получил травмы и был госпитализирован. Оба парня были без защитных шлемов. 

Полицейские отметили, что с начала 2022 года произошло 28 аварий с участием подростков-мотоциклистов.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

 

 

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