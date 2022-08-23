Жительница Кемеровской области пойдет под суд за обман об изнасиловании

В Кемеровской области сотрудники полиции завершили расследование дела о ложном доносе об изнасиловании.

По данным следствия девушка пришла в полицию с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ее дом проник неизвестный, напал на нее и совершил насильственные действия сексуального характера.

После сообщения о преступлении полицейские выехали в квартиру пострадавшей. Следователи провели осмотр помещения и не нашли следы преступлений. Сотрудники правоохранительных органов также предупредили женщину о донесении заведомо ложной информации, однако она настаивала на правдивости своих слов.

Следователи воссоздали вечер происшествия поминутно и выяснили, что женщина лжет. Никакого преступления не было. Позже лжепострадавшая созналась, что обманула полицейских.

На данный момент на женщину заведено уголовное дело по статье "заведомо ложный донос о совершении преступления".

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости