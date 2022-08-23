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Жительница Кемеровской области пойдет под суд за обман об изнасиловании

Главная В России
Красноярск
11:45 23 Августа 2022
общество, ложные, путешествия
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В Кемеровской области сотрудники полиции завершили расследование дела о ложном доносе об изнасиловании. 

По данным следствия девушка пришла в полицию с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что в ее дом проник неизвестный, напал на нее и совершил насильственные действия сексуального характера. 

После сообщения о преступлении полицейские выехали в квартиру пострадавшей. Следователи провели осмотр помещения и не нашли следы преступлений. Сотрудники правоохранительных органов также предупредили женщину о донесении заведомо ложной информации, однако она настаивала на правдивости своих слов. 

Следователи воссоздали вечер происшествия поминутно и выяснили, что женщина лжет. Никакого преступления не было. Позже лжепострадавшая созналась, что обманула полицейских. 

На данный момент на женщину заведено уголовное дело по статье "заведомо ложный донос о совершении преступления". 

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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