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В Бурятии голуби умерли от чипсов и семечек

Главная В России
Красноярск
10:30 23 Августа 2022
общество, птица, врачи, смерть
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Ранее Sibnovosti писали о том, что в парке "Юбилейный" в одном из городов Бурятии за день умерло пять голубей. Данная ситуация очень сильно беспокоила жителей города.

Ситуация заинтересовала спецслужбы. На место происшествия выехали ветеринарные службы, чтобы определить причину смерти птиц. Эксперты взяли патологический материал с тел голубей. В ходе исследования ветеринары выяснили, что голуби не были заражены опасными заболеваниями, такими как хламидиоз птиц и грипп птиц. 

​Причиной смерти стала передозировка поваренной солью. Скорее всего смертельный продукт попал в организм птиц, когда посетители парка подкармливали птиц чипсами и семечками. 

Фото: © admkrsk.ru

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