Томские мошенники украли у жителей города 3 млн рублей

Сотрудники полиции Томска задержали трех молодых людей, которые обманули одну из жительниц города и забрали у нее 500 тысяч рублей.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что преступная группировка совершила еще 10 преступлений. Молодым людям удалось присвоить себе сумму более 3 млн рублей.

Отметим, что одному из группы 22 года, а двум другим по 17 лет.

На данный момент полицейские устанавливают и другие эпизоды преступной деятельности.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко