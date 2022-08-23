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Томские мошенники украли у жителей города 3 млн рублей

Главная В России
Красноярск
09:45 23 Августа 2022
общество, мошенники, полиция, подросток
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Сотрудники полиции Томска задержали трех молодых людей, которые обманули одну из жительниц города и забрали у нее 500 тысяч рублей. 

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что преступная группировка совершила еще 10 преступлений. Молодым людям удалось присвоить себе сумму более 3 млн рублей. 

Отметим, что одному из группы 22 года, а двум другим по 17 лет.

На данный момент полицейские устанавливают и другие эпизоды преступной деятельности.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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