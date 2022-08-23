Томские мошенники украли у жителей города 3 млн рублей

Сотрудники полиции Томска задержали трех молодых людей, которые обманули одну из жительниц города и забрали у нее 500 тысяч рублей.
В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что преступная группировка совершила еще 10 преступлений. Молодым людям удалось присвоить себе сумму более 3 млн рублей.
Отметим, что одному из группы 22 года, а двум другим по 17 лет.
На данный момент полицейские устанавливают и другие эпизоды преступной деятельности.
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко