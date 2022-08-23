Новосибирские подростки избили сверстника из-за внешнего вида

Сотрудники полиции Новосибирска проводят проверку после того, как стал известен факт избиение подростка.

Ситуация произошла в одном из районов Новосибирска. Пострадавший рассказал, что он гулял по району и встретил одноклассника и его друга. Парни начали оскорблять потерпевшего, и конфликт чуть не перерос в драку, однако к ним подбежали другие мальчишки. На следующий день шайка подростков решила проучить парня. Они отправили к ним "главного", которые потребовал у пострадавшего больше не появляется на их районе. Однако мальчик их ослушался. Юным хулиганам не понравилось поведение их жертвы, и они начали его избивать.

Мама пострадавшего мальчика уверена, что подростки напали на ее сына из-за внешнего вида. У мальчика длинные волосы и сережка в ухе.

Также по данным сотрудников правоохранительных органов сообщений из больницы, а также заявлений в полицию по данному факту не поступало.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости