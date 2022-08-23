23 августа
Новости России
погода +10 °C
59.74
 
€ 59.53
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новосибирские подростки избили сверстника из-за внешнего вида

Главная В России
Красноярск
08:45 23 Августа 2022
общество, происшествия, подросток, драка
версия для печати Ico_print

Сотрудники полиции Новосибирска проводят проверку после того, как стал известен факт избиение подростка.

Ситуация произошла в одном из районов Новосибирска. Пострадавший рассказал, что он гулял по району и встретил одноклассника и его друга. Парни начали оскорблять потерпевшего, и конфликт чуть не перерос в драку, однако к ним подбежали другие мальчишки. На следующий день шайка подростков решила проучить парня. Они отправили к ним "главного", которые потребовал у пострадавшего больше не появляется на их районе. Однако мальчик их ослушался. Юным хулиганам не понравилось поведение их жертвы, и они начали его избивать.

Мама пострадавшего мальчика уверена, что подростки напали на ее сына из-за внешнего вида. У мальчика длинные волосы и сережка в ухе. 

Также по данным сотрудников правоохранительных органов сообщений из больницы, а также заявлений в полицию по данному факту не поступало. 

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Томские мошенники украли у жителей города 3 млн рублей

Томские мошенники украли у жителей города 3 млн рублей

23 Августа 2022 г.
Двое участников преступной группы несовершеннолетние
Новости Красноярска: В детском саду Новосибирска поймали летучую мышь

В детском саду Новосибирска поймали летучую мышь

22 Августа 2022 г.
Спасателям удалось поймать животное за девять минут
Новости Красноярска: В Томской области местные жители засняли бегающего по улицам медведя

В Томской области местные жители засняли бегающего по улицам медведя

22 Августа 2022 г.
Медведь бежал по дорогам города
Новости Красноярска: В Новосибирской области всех учителей вакцинируют к началу учебного года

В Новосибирской области всех учителей вакцинируют к началу учебного года

22 Августа 2022 г.
Об этом заявил глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов
Новости Красноярска: Сбербанк будет продавать бывшие торговые центры группы «Регионы» по отдельности

Сбербанк будет продавать бывшие торговые центры группы «Регионы» по отдельности

22 Августа 2022 г.
Их планируют продавать по отдельности
Новости Красноярска: В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

22 Августа 2022 г.
Об инциденте рассказала пострадавшая в социальных сетях
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае на загородные трассы выехали автомобили ДПС скрытого патрулирования

В Красноярском крае на загородные трассы выехали автомобили ДПС скрытого патрулирования

20 Августа 2022 г.
Уже выявлены первые нарушители
Новости Красноярска: В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

21 Августа 2022 г.
В аварии один человек погиб и трое пострадали
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

18 Августа 2022 г.
Сейчас ребенок в безопасности и с родителями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru