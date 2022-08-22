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Сбербанк будет продавать бывшие торговые центры группы «Регионы» по отдельности

Главная В России
Красноярск
19:15 22 Августа 2022
сбербанк, продажа, торговый, центр, аукцион
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Продажа 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь» стартует в сентябре этого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника Сбербанка. По словам источника, «Сбер» планирует продать ТЦ на конкурсной основе не единым лотом, а по отдельности. 

На такой шаг финансовая организация решила пойти для привлечения инвесторов, которым интересна покупка торговых центров в отдельно взятом регионе и удобном для них формате. Добавим, что в прошлом ТЦ принадлежали группе «Регионы», являющейся крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в стране. 

Фото: © пресс-служба ПАО Сбербанк

 

 

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