Сбербанк будет продавать бывшие торговые центры группы «Регионы» по отдельности

Продажа 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь» стартует в сентябре этого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника Сбербанка. По словам источника, «Сбер» планирует продать ТЦ на конкурсной основе не единым лотом, а по отдельности.

На такой шаг финансовая организация решила пойти для привлечения инвесторов, которым интересна покупка торговых центров в отдельно взятом регионе и удобном для них формате. Добавим, что в прошлом ТЦ принадлежали группе «Регионы», являющейся крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в стране.

Фото: © пресс-служба ПАО Сбербанк