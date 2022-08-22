В Томской области местные жители засняли бегающего по улицам медведя

В одном из городов Томской области местные жители засняли бегущего по дорогам медведя. Опасного хищника на камеру засняли водители и выложили в социальные сети.

Случившееся привлекло внимание местных служб. Сейчас хищника разыскивают охотники и сотрудники полиции.

Напомним, что это не первый случай за этот месяц, когда медведи выходят к людям. Ранее Sibnovosti писали о том, что в Дивногорске, Новосибирской области и Норильске опасные хищники выходили к людям и напали на домашний скот.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости