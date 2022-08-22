В Кемеровской области владелец турбазы избил туристку

В начале августа на одной из турбаз в Кемеровской области хозяин базы отдыха набросился на посетительницу. Пострадавшая рассказала о случившемся в социальных сетях. Женщина также написал о том, что у напавшего была личная неприязнь, а полицейские и врачи не оказали ей никакой помощи.

После полученных травм женщина поехала в местную больницу. Там ей сделали рентген, после обследования медицинские работники выяснили, что переломов у пострадавшей нет. Женщина не поверила врачам и поехала в другую больницу.

В другом медучреждении подтвердли сотрясение мозга, множественные ушибы мягких тканей головы и лица, оскольчатый перелом костей носа, переломы передней стенки, нижних отделов медиальной стенки левой верхнечелюстной пазухи. После обследования пострадавшая со справками отправилась в полицию.

Сотрудники полиции рассказали, что изначально хозяин базы и женщина пошли на примирение. Однако сейчас продолжается проверка.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости