В Новосибирской области всех учителей вакцинируют к началу учебного года

За последнее время возросло количество людей заболевших коронавирусной инфекцией. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации оперштаб порекомендовал ввести новые меры по борьбе с Covid-19.

Глава областного управления Роспотребнадзора, Александр Щербатов, отметил, что сейчас целесообразно рекомендовать масочный режим в общественных местах, местах скопления людей на транспорте и в закрытых помещениях, по местам работы, учебы. Также был решен вопрос вакцинации сотрудников общеобразовательных учреждений.

В последнии дни августа всем преподавателям поставят прививки от коронавируса.

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