В Томской области произошло смертельное ДТП

В Томской области на трассе столкнулись две отечественные машины.

По данным сотрудников полиции водитель автомобиля «Лада приора» двигался по автодороге, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он решил съехать с главной дороги прямо, при этом не уступая дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался во встречном направлении.

В результате машины столкнулись, от удара водитель ВАЗ скончался на месте. Пассажиры обеих машин госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что у погибшего водителя нет водительских прав.

Фото: © УМВД по Томской области