В Кемеровской области компания подростков брызнула в лицо ребенку из баллончика

В одной из социальных сетей жительница Кемеровской области рассказала, что ее ребенку брызнули в лицо из баллончика.

В посте автор рассказывает, что ее сын катался на самокате. Когда он приезжал мимо кампании 18-летних подростков, ему в лицо брызнули чем-то из баллончика. После этого его глаза начало жечь, и когда он продолжил движения, то от боли в глазах, они их закрывал, из-за чего врезался в столб и разбил лоб.

Мама ребенка также отметила, что пойдет с заявлением в полицию.

Комментаторы предположили, что подростки могли случайно попасть в лицо ребенку.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости