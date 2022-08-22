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В Кемеровской области компания подростков брызнула в лицо ребенку из баллончика

Главная В России
Красноярск
15:48 22 Августа 2022
общество, ребенок, здоровье
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В одной из социальных сетей жительница Кемеровской области рассказала, что ее ребенку брызнули в лицо из баллончика. 

В посте автор рассказывает, что ее сын катался на самокате. Когда он приезжал мимо кампании 18-летних подростков, ему в лицо брызнули чем-то из баллончика. После этого его глаза начало жечь, и когда он продолжил движения, то от боли в глазах, они их закрывал, из-за чего врезался в столб и разбил лоб. 

Мама ребенка также отметила, что пойдет с заявлением в полицию. 

Комментаторы предположили, что подростки могли случайно попасть в лицо ребенку.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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