Житель Бурятии нашел в своем доме ружье и спустя семь лет был осужден за это

Житель Бурятии семь лет назад нашел в своем доме ружье и решил оставить его себе. Мужчина прятал свою находку в опилках под крышей бани.

В 2022 году мужчина поехал работать на золотодобывающий участок и прихватил с собой винтовку. Именно в тот момент о незаконном хранении узнали сотрудники полиции.

​В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Мужчину признал виновным по статье «Незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».

Суд обязал мужчину не выезжать за пределы района, не менять место жительства, а также он обязан являться для отметки один раз в месяц для регистрации.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости