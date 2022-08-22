В Омске приняв на себя удар тока собаки спасли свою хозяйку

Жительница Омска рассказала своим подписчикам о гибели своих собак.

По словам омички собаки во время прогулки шли впереди нее и в какой-то момент в темном переулке задели провод, по которому подавалось электричество.

На место трагедии приехали электрики, отключили свет, и только после этого женщина смогла забрать своих собак. После случившегося потерпевшая написала заявление в полицию.

Омичка также отметила, что жители города ни раз писали письма в администрацию об отсутствии освещения на улице.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко