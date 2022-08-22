Машинист из Бурятии погиб от удара током

В одном из районов Бурятии погиб машинист насосных установок. Трагедия произошла по вине начальника и горного мастера. Мужчины подключили кабель к высоковольтной насосной установке. Обвиняемые нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Начальника участка и горного мастера обвинили по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд назначил виновным 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год. Помимо этого осужденные возместят жене погибшего моральный вред.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости