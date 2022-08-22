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В пансионате Новосибирска избили пенсионерку

Главная В России
Красноярск
09:50 22 Августа 2022
общество, происшествия, пенсионеры
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В социальных сетях Новосибирска появилось сообщение о том. что в одном из пансионатов города избили женщину. 

Сотрудники следственного комитета отметили, что пенсионерка живет в пансионате на постоянной основе. Там женщине и нанесли телесные повреждения. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

По словам из поста в социальных сетях пострадавшую избила соседка по комнате, а сотрудники пансионата ничего не сделали, чтобы помочь женщине. 

После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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