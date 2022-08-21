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В Иркутской области школьница порезала руку работнику кафе

Главная В России
Красноярск
18:30 21 Августа 2022
общество, подросток, полиция
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В полицию Иркутска обратился работник одного из местных кафе. Звонивший рассказал, что в заведении, где он работает, произошла ссора между посетителем и сотрудником. В ходе конфликта девушка-посетитель достала острый предмет и порезала руку кассиру.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что участниками конфликта были две школьницы, которые ранее не привлекались. Полицейские доставили девушек и их родителей в отдел и провели с ними воспитательную беседу. Помимо этого девочек поставят на учет в ОДН. 

Сотрудники правоохранительных органов также составили протоколы по статьи КоАП РФ «За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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