В Иркутской области школьница порезала руку работнику кафе

В полицию Иркутска обратился работник одного из местных кафе. Звонивший рассказал, что в заведении, где он работает, произошла ссора между посетителем и сотрудником. В ходе конфликта девушка-посетитель достала острый предмет и порезала руку кассиру.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что участниками конфликта были две школьницы, которые ранее не привлекались. Полицейские доставили девушек и их родителей в отдел и провели с ними воспитательную беседу. Помимо этого девочек поставят на учет в ОДН.

Сотрудники правоохранительных органов также составили протоколы по статьи КоАП РФ «За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости