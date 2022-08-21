В Омске выявили первые случаи заражения "кентавром"

Новый штамм коронавируса был найден у жителей Омска. "Кентавр", такое название у нового вируса, пришел в Россию из Индии.

Андрей Навроцкий, главный внештатный специалист Омской области по инфекционным заболеваниям, рассказал, что у этого штамма особых отличий нет. Он также подчеркнул, что эпидемиологи предупреждают практическое здравоохранение, что "кентавр" будет распространяться.

Медики Омской области прогнозирует начало новой волны в сентября.

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что томские медики прогнозируют возвращение масок, из-за резкого всплеска заболеваемость коронавируса.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков