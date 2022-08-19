В Омске в кондитерских изделиях обнаружили кишечную палочку

Сотрудники омского Роспотребнадзора проверили хлебобулочные изделия и нашли в некоторых из них опасных микробов.

С начала 2022 года сотрудникам ведомства удалось провести 122 проверки, в 38 из которых были выявлены нарушения. Было взято около 500 различных проб и отправлено на исследования в лабораторию.

В результате исследования в некоторых сладких изделиях эксперты обнаружили кишечную палочку. Также выявлены продукты, у которых истек срок годности.

На данный момент на предпринимателей, торговавших опасной продукцией, составлено 38 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 126 тыс. рублей.

Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА Новости