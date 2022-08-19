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В Омске в кондитерских изделиях обнаружили кишечную палочку

Главная В России
Красноярск
20:10 19 Августа 2022
общество, продукты, нарушения
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Сотрудники омского Роспотребнадзора проверили хлебобулочные изделия и нашли в некоторых из них опасных микробов.

С начала 2022 года сотрудникам ведомства удалось провести 122 проверки, в 38 из которых были выявлены нарушения. Было взято около 500 различных проб и отправлено на исследования в лабораторию.

В результате исследования в некоторых сладких изделиях эксперты обнаружили кишечную палочку. Также выявлены продукты, у которых истек срок годности. 

На данный момент на предпринимателей, торговавших опасной продукцией, составлено 38 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 126 тыс. рублей. 

Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА Новости

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