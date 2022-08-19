В новосибирском саду погибла 5-летняя девочка

В одном из садов Новосибирска девочка насмерть разбилась на самокате.

Мама девочки рассказала, что они часто приносили самокат в детский сад, поэтому она не переживала за своего ребенка. Однако в этот раз девочка каталась не в по ровной дороге, а за садом, где разбит асфальт. Во время катания ребенок упал и потерял сознания. Врачи пытались спасти пострадавшую, но не смогли.

Родители воспитанников ни раз жаловались руководству на разбитую дорогу, так как ранее дети получали там травмы. Однако ситуацию так и не исправили.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости