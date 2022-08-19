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В Новосибирске возбудили уголовное дело об избиении мальчика

Главная В России
Красноярск
15:30 19 Августа 2022
общество, подросток, уголовное
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Председатель следственного комитета России, Александр Бастрыкин, поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело по факту избиения толпой цыганских ребят 10-летнего мальчика.

Ранее Sibnovosti писали о том, что в Новосибирске мальчик вступился за первоклассника, за что был жестоко наказан толпой подростков. Дети предположительно цыганской внешности отвели ребенка в отдаленное место и избили его ногами. Мальчика с травмами госпитализировали. 

На данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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