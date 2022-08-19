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В Томске дети наткнулись на эксгибициониста

Главная В России
Красноярск
14:50 19 Августа 2022
общество, дети, мужчина
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В одном из интернет-пабликов Томска появился пост о том, что дети в одном из районов города видели мужчину-эксгибициониста. 

Автор поста рассказал, что у мужчины "дырка" в районе гениталий и торчит мужской детородный орган. Также автор описал, как выглядит нарушитель правопорядка:  кепка, черные очки, белая футболка, маленькая черная сумка, серые штаны с дыркой, невысокий рост, возраст примерно до 45 лет.

Некоторые комментаторы под постом не придали особого значение случившемуся. Их больше интересовало поведение людей при встрече с эксгибиционистом.

Фото: © МИА «Россия сегодня»

 

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