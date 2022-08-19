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В Бурятии осудили мужчину за изнасилование и удушение женщины

Главная В России
Красноярск
14:10 19 Августа 2022
общество, происшествия, суд, смерть
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Суд Бурятии вынес приговор мужчине, который изнасиловал и задушил женщину. 

По данным следствия трагедия произошла в сентября 2019 года. В тот день мужчина познакомился с погибшей, они решили вместе выпить. Во время распития алкоголя преступник стал требовать от женщины интима, на что та отказалась. Осужденному не понравился отказ жертвы, и он напал на нее. 

Мужчина избил женщину, порвал ее одежду и изнасиловал. После совершения насильственных действий сексуального характера злоумышленник задушил свою жертвую шнурком от ее оберега. 

Сотрудники полиции долгое время не могли найти виновного, так как в лаборатории не могли выявить биологические следы других людей на одежде погибшей. Однако повторная молекулярно-генетическая экспертиза смогла выявить отпечатки нападавшего. 

Суд признал мужчину виновным по двум статьям и назначил ему 16 лет тюрьмы. 

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

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