В Иркутской области задержали двух наркоторговцев

Сотрудникам полиции Иркутской области удалось задержать мужчин, которые торговали наркотическими веществами через интернет. Задержанные создали интернет-магазин, где продавали синтетические психостимуляторы.

По данным следствия обвиняемые отдавали товар путем «тайников-закладок» вблизи железнодорожных путей и станций городов области.

Двух нарушителей порядка задержали в их квартирах, а также провели обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли телефоны, упаковочный материал, электронные весы и банковские карты, около 500 грамм предположительно солевого наркотика, более 30 свертков массой примерно 1 грамм каждый с заранее расфасованным веществом и почти 200 грамм, предположительно, растительного наркотика.

Мужчин арестовали и возбудили уголовные дела.

Фото: © Пресс-служба ГУ МВД по региону