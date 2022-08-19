Власти Новосибирской области не планируют возвращать обязательный масочный режим

В Новосибирской области власти рассказали, что введение обязательного масочного режима пока не требуется в регионе.

Однако напомним, что ранее в области жителям порекомендовали надевать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте. Елена Аксенова, которая является заместителем министра здравоохранения региона, также отметила, что дальнейшие решения по ковидным ограничениям будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что власти Кемеровской области также не планируют вводить обязательный масочный режим.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости