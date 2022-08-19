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Власти Новосибирской области не планируют возвращать обязательный масочный режим

Главная В России
Красноярск
13:10 19 Августа 2022
общество, здоровье, вирус
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В Новосибирской области власти рассказали, что введение обязательного масочного режима пока не требуется в регионе.

Однако напомним, что ранее в области жителям порекомендовали надевать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте. Елена Аксенова, которая является заместителем министра здравоохранения региона, также отметила, что дальнейшие решения по ковидным ограничениям будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что власти Кемеровской области также не планируют вводить обязательный масочный режим. 

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости 

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